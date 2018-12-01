شكرا لقرائتكم موافقة أمنية لخوض المصرى مباراة الكونفدرالية على ستاد بورسعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى اتحاد الكرة موافقة الأمن على إقامة مباراة المصرى البورسعيدى أمام الفائز من ساليتاس البوركينابى وواكريا أتلتيك الغينى ضمن منافسات دور الـ32 بالكونفدرالية، على استاد بورسعيد.

المصرى البورسعيدى كان النادى المصرى أرسل خطابا لاتحاد الكرة والأمن يطلب فيه إقامة المباراة باستاد بورسعيد، قبل أن يوافق الأمن بشكل رسمى. وتقام مباراة الذهاب فى دور الـ 32 أيام 14 و 15 و16 ديسمبر المقبل، بينما ستقام مباراة العودة أحد أيام 21 و22 و23 من الشهر ذاته.

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