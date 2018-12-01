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شكرا لقرائتكم رامون دياز ينافس كارينيو علي قيادة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اقترب النادى الأهلي من الإعلان عن مديره الفنى الأجنبى خلال الساعات القليلة المقبلة لتولى مهمة تدريب الفريق، خلفاً للفرنسى باتريس كارتيرون الذى رحل بعد خسارة بطولة أفريقيا والخروج من البطولة العربية.
الأهلي يُفاضل حالياً بين كل من الأورجويانى جوزيه دانيال كارينيو والأرجنتينى رامون دياز، وهناك مدرب آخر تم طرحه خلال الساعات الماضية رحّب بتدريب الفريق وينتظر قرار الإدارة الحمراء.
كارينيو
ملف المدرب الأجنبى يتولاه محمود الخطيب، رئيس النادى، الذى سيعود للقاهرة غداً، الأحد، قادماً من ألمانيا بعد إجرائه جراحة لإزالة "ورم" فى النخاع الشوكى، ويفرض الخطيب سياجاً من السرية حول ملف المفاوضات مع المدرب الأجنبى.
ورغم أن الأهلي كان يُفاضل بين كارينيو ودياز ووصلت المفاوضات معهما إلى مراحل متقدمة للغاية، إلا أن الساعات الأخيرة شهدت ترشيح مدرب آخر قد يكون مفاجأة ويقلب الموازين بخصوص هذا الملف الحيوى.
ومن المقرر أن يُعلن الأهلي خلال الـ48 ساعة المقبلة على أقصى تقدير اسم المدرب الأجنبى الجديد، سواء كان دياز أو كارينيو أو مدرب آخر سيكون بمثابة مفاجأة.
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