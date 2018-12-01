شكرا لقرائتكم المحمدى ومتولى يقتربان من المشاركة مع الدراويش في دورى الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبذل الجهاز الطبى للإسماعيلى بقيادة صالح الشامى جهوداً مكثفة لتجهيز الثنائى باهر المحمدى ومحمود متولى لاعبا الفريق الاصفر للمشاركة فى مباراة بطل بوروندى فى إياب دور الـ 64 لدوري الابطال الافريقى المقرر لها الاربعاء المقبل على ستاد الاسماعيلية .

باهر ويعانى باهر المحمدى من الاصابة بمزق فى أربطة السمانة فيما يعانى محمود متولى من شد فى الخلفية . ويكفى الدراويش الفوز أو التعادل بأى نتيجة أمام بطل بوروندى لحصد بطاقة التأهل للدور المقبل بالبطولة..حيث فاز الإسماعيلى على فريق ماسيجير نيجوزى، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما عصر الأربعاء الماضى، فى ذهاب دور الـ64 بدورى أبطال أفريقيا

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