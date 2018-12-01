شكرا لقرائتكم صفارة ليبية تدير موقعة الإسماعيلى وبطل بروندى في دورى الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقى "الكاف" عن تعيين طاقم حكام ليبى لموقعة الاسماعيلى مع بطل بوروندى فى إياب دور الـ 64 لدوري الابطال الافريقى المقرر لها الاربعاء المقبل على ستاد الاسماعيلية

الاسماعيلى ويضم طاقم تحكيم المباراة كل من : عبد الواحد حرويده و يعاونه وحيد الحاوى و أيمن الشريف و حكم رابع صلاح الشوجى و يراقبها الاثيوبى سليمان جبرين ويكفى الدراويش الفوز أو التعادل بأى نتيجة لحصد بطاقة التأهل للدور المقبل بالبطولة. وفاز الإسماعيلى على فريق ماسيجير نيجوزى، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما عصر الأربعاء الماضى، فى ذهاب دور الـ64 بدورى أبطال أفريقيا

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