شكرا لقرائتكم تقارير: رونالدو يعترف بعلاقته الجنسية مع الأمريكية مايورجا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية أن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، اعترف بممارسة الجنس مع كاثرين مايورجا التى اتهمته باغتصابها في لاس فيجاس عام 2009.

ونشرت صحيفة "دير شبيجل" الألمانية أن كريستيانو رونالدو خضع لتحقيق في 2009 حول تلك الواقعة، واعترف خلاله بانه مارس الجنس معها على الرغم من أنها أبدت رفضها خلال العلاقة الحميمية.

وقال رونالدو في التحقيقات: "الأمور كانت طبيعية، وذهبنا إلى الغرفة سويًا، وكل ما فى الأمر أنها قالت لا أكثر من مرة لأننا التقينا فى نفس اليوم، وأنه لا يجوز أن نفعل ذلك، لكنى اعتقدت أنها مداعبة منها لأنها قامت بلمسى من أماكن حساسة تعبر عن رغبتها فى ممارسة الجنس، وبالتالي أكملت ما بدأنا فعله."

ونشرت الصحيفة الألمانية نص التحقيقات مع رونالدو والتى طلب خلالها مسئول التحقيقات ترجمة بعض العبارات التى قالها اللاعب من البرتغالية إلى الإنجليزية، إلا أن محامى كريستيانو أبدى تعجبه من ذلك لأنها كلمات بذيئة عن تفاصيل العلاقة بينهما.