شكرا لقرائتكم ديفيد فيا يزامل انييستا فى فيسيل كوبى اليابانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن المهاجم السابق للمنتخب الإسباني ديفيد فيا السبت انضمامه الى نادي فيسل كوبي الياباني، حيث سيجتمع مجددا بزميله السابق في نادي برشلونة الإسباني أندريس إنييستا.

وأتى الإعلان من خلال شريط مصور نشره اللاعب عبر حسابه على "تويتر"، عرض فيه بداية لمسيرته مع فريق نيويورك سيتي الأميركي، قبل ان يتحدث عن الحاجة الى اتخاذ قرارات مهمة.

وأضاف بعدما تلقى اتصالا هاتفيا "لقد حان الوقت، لقد تقرر الأمر، لدي وجهة جديدة. تحد كبير ينتظر. آسيا. رحلات جديدة. بلد جديد. ثقافة جديدة. زملاء جدد. مرحبا اليابان. مرحبا فيسل كوبي". وتابع "لنستمتع بكرة القدم معا".

والمهاجم البالغ من العمر 36 عاما، هو آخر الأسماء العالمية التي تنضم الى صفوف النادي، ومقره في مدينة كوبي بغرب اليابان.

وضم النادي المملوك من قطب التكنولوجيا الياباني هيروشي ميكيتاني، رسميا في مايو 2018 نجم خط الوسط أندريس إنييستا الذي اختار الرحيل عن برشلونة بعد مسيرة امتدت 22 عاما مع النادي الكاتالوني.

وكان فيا زميلا لإنييستا في برشلونة حينما دافع عن ألوان النادي بين العامين 2010 و2013، قبل الانتقال الى صفوف أتلتيكو مدريد.

وأمضى فيا، الهداف التاريخي للمنتخب الإسباني (59 هدفا)، موسما واحدا مع أتلتيكو، قبل الانتقال الى نيويورك سيتي الأميركي الذي أعاره لفترة قصيرة لنادي ملبورن سيتي الأسترالي، قبل أن يعود الى صفوف الفريق الأميركي في أواخر العام 2014.

كما يضم الفريق الياباني في صفوفه الدولي الألماني السابق لوكاس بودولسكي الذي دافع عن ألوان أندية عدة منها كولن وبايرن ميونخ وأرسنال الإنجليزي وجلطة سراي التركي.



فيا وانييستا

فيا بقميص نيويورك

ديفيد فيا