شكرا لقرائتكم برشلونة يستعد للتعاقد مع كومبانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت تقارير صحفية إنجليزية أن برشلونة الإسباني ينوي التعقد مع البلجيكي فينسنت كومباني، قائد مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم خط دفاعه الذي يعاني من أزمات في الموسم الحالي.

كشفت صحيفة "ميرور" الانجليزية أن برشلونة يخطط لضم كومباني (32 عاما) في يناير المقبل، لحل أزمة الفريق الدفاعية بعد إصابة الفرنسي صامويل أومتيتي، حيث أن إدارة برشلونة وضعت كومباني لحل الأزمة الدفاعية.

أضافت الصحيفة أن الصربي برانيسلاف إيفانوفيتش (34 عاما) مدافع زينيت سان بطرسبرج الروسي ضمن قائمة المرشحين لضمهم خلال يناير المقبل، لحل الأزمة الدفاعية، مؤكدة أن برشلونة يبحث عن التعاقد مع مدافع صاحب خبرة في الميركاتو الشتوي المقبل على سبيل الإعارة.