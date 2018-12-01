شكرا لقرائتكم غياب كروس ومارسيلو وكاسيميرو عن قائمة ريال مدريد لمواجهة فالنسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن سانتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد قائمة مواجهة فالنسيا المقرر إقامتها في العاشرة إلا ربع مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة 14 للدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو.

وشهدت القائمة غياب كل من تونى كروس ومارسيلو وناتشو وكاسيميرو لأسباب مختلفة بين إصابات وأسباب فنية وإجهاد، مع عودة إيسكو الذى خرج من قائمة مباراة روما الأخيرة بدوري الأبطال، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: نافاس، كاسيا، كورتوا

الدفاع: كارفخال، راموس، فاران، أودريوزولا، ريجوليون، خافى سانشيز.

الوسط: مودريتش، فالفيردي، يورينتي، أسينسيو، إيسكو، سيبايوس.

الهجوم: ماريانو، بنزيما، بيل، فاسكيز، فينيسوس.

ويحتل ريال مدريد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة، متأخرًا بفارق 6 نقاط عن إشبيلية المتصدر و5 نقاط عن برشلونة الوصيف، بينما يأتى فالنسيا في المركز الـ11 برصيد 17 نقطة.



