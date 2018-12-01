شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى يوجه بسرعة الانتهاء من الملاعب الجارى تطويرها فى 185مركز شباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، المسئولين بالوزارة عن ملف تطوير ملاعب كرة القدم بمراكز الشباب بسرعة الانتهاء من كافة الملاعب قيد التطوير داخل 185 مركز شباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وافتتاحها وتشغيلها أول مارس 2019.

وأكد الوزير حرصه على متابعة آخر التطورات المتعلقة بتطوير ملاعب كرة القدم الجارى تطويرها، مشيراً إلى حرصه على تلبية رغبات ومتطلبات مراكز الشباب من أعمال تطوير أخرى أو دعم للأنشطة حتى تقوم بدورها على أكمل وجه.

وأوضح الوزير أنه خلال جولاته التفقدية لمراكز الشباب فى مختلف المحافظات يتم رصد مدى كفاءة الأنشطة والبرامج المقدمة في تلك المراكز، وحصر الاحتياجات المطلوبة على أرض الواقع فى خطوات فعلية لتحقيق رؤية الوزارة فى تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية تعمل جذب الشباب لممارسة مختلف الأنشطة بها من جانب، وتبنى مبادرات الشباب البناءة لتحقيق التنمية للمجتمع فى شتى المجالات.