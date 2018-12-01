شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن يوافق على إقامة مباراة المصرى فى دور الـ32 بالكونفدرالية باستاد بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد الكرة موافقة الأمن على إقامة مباراة المصرى البورسعيدى أمام الفائز من ساليتاس البوركينابى وواكريا أتلتيك الغينى، ضمن منافسات دور الـ32 بالكونفدرالية، على استاد بورسعيد.

وكان النادى المصرى أرسل خطابا لاتحاد الكرة والأمن يطلب فيه إقامة المباراة باستاد بورسعيد، قبل أن يوافق الأمن بشكل رسمى.

وتقام مباراة الذهاب فى دور الـ 32 أحد أيام 14 و15 و16 ديسمبر المقبل، بينما تقام مباراة العودة أحد أيام 21 و22 و23 من الشهر ذاته.