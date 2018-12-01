شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي يتحدث عن ضرورة الاجتهاد لاستعادة الثقة أمام بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد يوسف، المدير الفنى المؤقت للأهلي، أن الفريق جاهز لمواجهة بتروجت، المقرر لها مساء اليوم السبت فى السويس، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من منافسات الدورى الممتاز.

وأضاف يوسف، لدينا رغبة قوية فى تحقيق الفوز اليوم لتخطى المرحلة الصعبة التى مر بها الفريق خلال الفترة الماضية، خاصة أننا نعى تماماً أن تحقيق الفوز اليوم سيكون بمثابة خطوة مهمة لاستعادة الثقة من جديد بعد النتائج غير الموفقة التى شهدتها المباريات الأخيرة.

وأشار يوسف إلى حرصه، خلال جلساته مع اللاعبين، على مطالبتهم بضرورة الاجتهاد والعمل بقوة لحصد النقاط الثلاث اليوم أمام بتروجت، مؤكدًا ثقته فى قدرات لاعبى الأهلي ورغبتهم فى تخطي هذه المرحلة.

يذكر أن الأهلي خسر من المقاولون العرب بهدف نظيف الثلاثاء الماضى فى الجولة الـ16 للدورى الممتاز.