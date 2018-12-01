شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤهل "الونش" قبل راحة الغد استعداداً للمصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل محمود حمدى الونش، مدافع الزمالك، اليوم، خوض البرنامج التأهيلى الموضوع له من قبل الجهاز الطبى للفريق للتعافي من الإصابة التى يعانى منها فى الفترة الأخيرة وأدت إلى غيابه عن مباريات الفريق الأبيض، حيث يخوض الونش تدريبات علاجية وتأهيلية بجمانيزيوم النادى للتعافى من إصابته التى تعرض لها سابقا مع المنتخب، حيث يرغب الجهاز الفنى فى الاستعانة باللاعب فى الفترة المقبلة.
فيما قرر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، منح اللاعبين راحة من التدريبات غدا، الأحد، على أن يستأنف الفريق تدريباته الاثنين المقبل استعداداً لمواجهة المصرى الخميس المقبل ضمن منافسات الدورى الممتاز.
وكان الزمالك خسر أمام الفريق السكندرى بركلات الترجيح فى المباراة التي أقيمت أمس، وودع الأبيض البطولة العربية.
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