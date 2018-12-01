شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يهنئ رئيس الاتحاد بتخطى الزمالك فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، على إجراء محادثة هاتفية مع محمد مصيلحى رئيس الاتحاد السكندرى، لتقديم التهنئة له والإشادة بالانتصار الذى تحقق على الزمالك بركلات الترجيح 4 / 3 فى إياب دور الـ16 بالبطولة العربية للأندية.
تقدم محمد مصيلحى بالشكر إلى محافظ الإسكندرية على دعمه لزعيم الثغر، مؤكداً أن جميع العاملين داخل منظومة الاتحاد يبذلون أقصى جهد من أجل إسعاد جماهير الإسكندرية، مطالبا جماهير الفريق بمواصلة دعم الفريق الأخضر خلال الفترة المقبلة.
فيما أكد محمد مصيلحى أن الاتحاد سيبذل قصارى جهده لمواصلة التقدم فى البطولة العربية "كأس زايد للأندية الأبطال"، بعد الصعود إلى دور الثمانية بالبطولة.
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