شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختبر فتحى وشريف قبل مران الغد.. وأجايى يواصل التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع أحمد فتحى، لاعب الأهلي، لفحص طبى قبل انطلاق مران الفريق غداً، الأحد، للتأكد من زوال الآلام التى يعانى منها فى العضلة الضامة، وبناءً على الفحص الطبى سيتحدد موقف فتحى من البرنامج التأهيلى الذى يؤديه اللاعب حالياً، سواء بالاكتفاء بجلسة فى الجيم أو انطلاق مرحلة جديدة من التأهيل بالجرى حول الملعب.

ويُعانى فتحى من إصابة فى العضلة الأمامية أبعدته عن المشاركة فى المران الجماعى، ويتم تجهيزه طبياً للعودة من جديد للمشاركة فى التدريبات.

كما يخضع محمد شريف للفحص الطبى قبل انطلاق مران الفريق غدا، الأحد، لحسم مشاركته فى المران الجماعى من عدمها، ويعانى اللاعب من نزلة برد شديدة حرمته من التواجد فى التدريبات الجماعية الأخيرة، واكتفى بأداء تدريبات فى الجيم صباح أمس الأول الخميس قبل أن يحصل على راحة سلبية تامة من التدريبات أمس الجمعة.

أما جونيور أجايى، لاعب الفريق، والذى إشتكى من إصابة بقطع فى الرباط الداخلى للركبة قبل شهور وخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى، فيؤدى حالياً برنامجاً بدنياً مكثفاً تمهيداً لعودته من جديد للمشاركة فى المران الجماعي.