شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ماذا فعل محمد يوسف مع بتروجت قبل قيادة الأهلى الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل فريق الأهلي ضيفاً ثقيلاً على بتروجت فى استاد الجيش بالسويس مع دقات السادسة مساء الليلة، فى المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة لمسابقة الدورى العام، والتى تم تأجيلها لانشغال المارد الأحمر بدورى أبطال أفريقيا 2018

ويقود الأهلى الليلة محمد يوسف بشكل مؤقت خلفاً للفرنسى كارتيرون الذى تمت إقالته من منصبه عقب وداع البطولة الافريقية أمام الترجى التونسى فى المباراة النهائية ثم الخروج من البطولة العربية أمام الوصل الإماراتى من دور الستة عشر، وتعد هذه المباراة الثانية لـ"يوسف" بعد الخسارة من المقاولون العرب فى الجولة الماضية بهدف دون رد.

وسبق لمحمد يوسف قيادة فريق بتروجت وكان الفريق البترولى التجربة الرابعة للمدرب صاحب الـ47 عاما والمتوج بدورى أبطال أفريقيا عام 2013 مع الأهلى، بعد قيادته للأحمر واتحاد الشرطة وسموحة.

وقاد يوسف بتروجت فى 26 مباراة فاز فى 6 منها وتعادل 8 مرات وخسر 12 مرة.

وتولى يوسف المهمة فى مايو الماضى، وانتهت ولايته بالخسارة من الأهلي 3-0 ليرحل عن الفريق البترولى فى 31 ديسمبر الماضى .