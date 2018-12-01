3 أسباب تمنع مصر من الترشح لاستضافة أمم أفريقيا 2019

يسرى غازى

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، برئاسة أحمد أحمد، تجريد الكاميرون من تنظيم نهائيات كأس الأمم الأفريقية عام 2019 نظرا لفشل مسئوليها فى الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة باستضافة العرس الأفريقي. وطفت على السطح مطالبات لاتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى أبوريدة بالترشح أمام المغرب من أجل نيل شرف استضافة كان 2019. ورغم توافر البنية التحتية من ملاعب وفنادق وخلافه تؤهل مصر لاستضافة الحدث القارى وسابق انطلاقها على ملاعبها عام 2006، إلا أن هناك صعوبات تقف عائقا أمام الجبلاية للتقدم والمنافسة على تنظيم البطولة القارية...

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