رياضة | HD كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون لاين

HD كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون لاين

HD كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون لاين

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد اليوم يدخل فريق مانشستر يونايتد مباراة اليوم منتشيا بفوزه الأوروبي على يونج بويز في الوقت القاتل، ليحسم تأهله بشكل رسمي لدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا برفقة اليوفي ويخوض رفاق الفرنسي بوجبا مباراة اليوم بحثا عن الدخول لدائرة المنافسة للأربعة الكبار في البريمير ليج ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 21 نقطة جمعها من 6 انتصارات و3 تعادلات و4 هزائم وكان الفريق قد سقط في فخ التعادل في مباراته الأخيرة بالدوري أمام كريستال بالاس، تابع بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي.

HD كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون لاين

على الجانب الأخر يدخل فريق ساوثهامبتون مباراة اليوم وهو في موقف سئ، حيث يحتل الفريق المركز الـ18 برصيد 8 نقاط فقط، من 13 مباراة خاضها الفريق بعدما فاز في مباراة وحيدة فقط وتعادل في 5 وهزم في 7 وسيكون الفريق مطالبا بتحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه لتفادي التراجع الى المركز الأخير في البريمير ليج ويعاني الفريق من عقم تهديفي حيث سجل 10 أهداف فقط بمعادل أقل من هدف في اللقاء بينما تلقت شباكه 24 هدفا بواقع هدفين في كل جولة، رابط اتش دي مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد امام ساوثهامبتون بث مباشر اليوم 1-12-2018 لايف.

HD كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون لاين

وسيفتقد مانشستر يونايتد في مباراة اليوم كلا من فيكتور ليندلوف وماركوس روخو وماتيو دارميان وديوجو للإصابة وسيبدأ البرتغالي مورينيو مدرب الفريق بثلاثي الهجوم أنطونيو مارسيال وماركوس راشفورد و جيسي لينجارد وتنقل بث مباشر مباراة اليوم عبر قناة بي ان سبورت اتش دي beIN SPORTS HD 2، بي ان سبورت مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون بث مباشر اليوم السبت 1-12-2018 في الدوري الإنجليزي لايف HD.