كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الأهلي يفاوض أحمد حجازي للعودة في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد مسئولو النادي الأهلي، المفاوضات مع أحمد حجازي مدافع الفريق السابق، والمحترف ضمن صفوف فريق وست بروميتش الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية. وجاء تفكير إدارة الأهلي في عودة حجازي من جديد للفريق في يناير المقبل، من أجل تدعيم خط الدفاع، في ظل هبوط المستوي عقب خسارة نهائي إفريقيا وتوديع البطولة العربية على يد الوصل الإماراتي. ويسعي الأهلي لضم صفقات جديدة خلال يناير المقبل، لعودة الفريق للمسار الصحيح.

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | مفاجأة.. الأهلي يفاوض أحمد حجازي للعودة في يناير على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .