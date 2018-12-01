رياضة | يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | KOORA

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يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | KOORA

يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون بث مباشر اون لاين اليوم بتاريخ 01-12-2018 بطولة الدوري الانجليزي يخوض فريق ساوثهامتون مباراة أمام فريق مانشستر يونايتد ضمن منافسات ذهاب الأسبوع 14 من بطولة البريميرليج، والتي سوف تقام على سانت ميريز ويخوض فريق مانشستر يونايتد هذه المباراة ساعياً أن يحقق ثلاثة نقاط جديدة، تمكنه من تحسين وضعه في جدول ترتيب المجموعة، حيث يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب المجموعة برصيد 21 نقطة، وأكد الفريق أنه مستعد للقاء فريق ساوثهامبتون والإطاحة به خلال هذا اللقاء أما فريق ساوثهامبتون الذي يحتل المركز الثامن برصيد 8 نقاط، إلا أنه يسعى أن يحقق فوزاً عظيماً أمام فريق مانشستر يونايتد ليحافظ على مركزه في جدول الترتيب أو يحسن من وضعه وينتق إلى مركز أعلي.

يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | KOORA

بطاقة مباراة مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون:

ساوثهامتون Vs مانشستر يونايتد.

البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 14).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

الملعب : سانت ميريز .

المعلق : يوسف سيف .

يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | KOORA

موعد مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون :

8:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

7:30 مساءاً بتوقيت مصر .

7:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | KOORA