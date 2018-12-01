رياضة | "صبحي" يطالب بالانتهاء من تطوير إستاد المنيا خلال ١٤ شهرا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صبحي" يطالب بالانتهاء من تطوير إستاد المنيا خلال ١٤ شهرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إستاد المنيا الرياضي، برفقه اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، في مستهل زيارته للمحافظة، والمتضمنة افتتاح 3 ملاعب و2 حمام سباحة بمراكز شباب المدينة و سفاي و ناصر ملاوي ونادي أبو قرقاص.

تضمنت الجولة داخل الإستاد المدرجات والملعب الرئيسي والفرعي والملاعب الخماسية والحمام الاوليمبي وحمام سباحة تدريبي ومجمع الصالات ونزل الشباب.

أكد وزير الشباب والرياضة أنه يسعى جاهدا منذ توليه. حقيبة الشباب والرياضة لتحويل المنظومة الرياضية إلى منظومة اقتصادية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال الزيارات الميدانية لمحافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل بها، والتعرف على آخر المستجدات الخاصة بتطويرها ورفع كفاءتها، ودراسة وحل كافة التحديات التي تواجه وتعوق مسيرة التطوير الخاصة بالمنظومة الرياضية والشبابية في كافة المحافظات علي ارض الواقع.

ووجه صبحي بضرورة الانتهاء من اعمال التطوير خلال 14 شهرا ليكون جاهز أمام الجميع.

يرافق الوزير خلال جولته رمزي هندي وكيل وزارة رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، ، مندي عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، أعضاء مجلس النواب بمحافظة المنيا، سكرتيرعام المحافظة.