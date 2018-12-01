رياضة | مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا مباشر اليوم والقناة الناقلة

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا مباشر اليوم والقناة الناقلة

تنطلق مباراة ريال مدريد وفالنسيا تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الأحد بتوقيت أبوظبي.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا مباشر اليوم والقناة الناقلة

يخوض ريال مدريد موقعة من العيار الثقيل مساء اليوم السبت بالدوري الإسباني لكرة القدم، عندما يستقبل فالنسيا على أرضية ملعب سانتياجو بيرنابيو بالعاصمة مدريد لحساب الجولة الرابعة عشرة من المسابقة.

المباراة ستقام في العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، بصافرة تحكيمية للدولي الإسباني خوسي لويس جونزاليس، وستُذاع عبر قناة "beIN SPORTS HD 3".

لقطة من مباراة الموسم الماضي بين الفريقين

وسيدخل النادي الملكي المباراة الرابعة بقيادة المدرب الجديد سانتياجو سولاري في الدوري، حيث فاز في إثنتين ضد بلد الوليد وسيلتا فيجو وخسر في واحدة، كانت بالجولة الأخيرة ضد إيبار بثلاثية نظيفة على ميدانه أيبورا.

وجمع الميرنجي 20 نقطة احتل بهم المركز السادس على لائحة الترتيب، بعد خمس خساء وتعادلين وستة انتصارات، بعيدًا عن المتصدر إشبيلية بفارق 16 نقطة.. فيما يتمركز فالنسيا في الترتيب الحادي عشر وفي جعبته 17 نقطة.



الرقم المُقلق بالنسبة لسولاري هو قوة خط دفاع فالنسيا بقيادة جابريل باوليستا وإيزاكيل جاراي، الذي استقبل فقط 9 أهداف منذ بداية الموسم وحافظ على نظافه شباكه في المباريات الأربع الأخيرة، الأمر الذي سيمثل اختبارًا صعبًا للكتيببة المدريدية، إضافة إلى السجل الجيد للخفافيش خارج الميدان بعدما تلقوا خسارة واحد من أصل 6، فازوا في إثنين وتعادلوا في ثلاث.

سيغيب عن صفوف ريال مدريد كل من ناتشو فيرنانديز، ألفارو أودريوزولا، كاسيميرو، وسيرجيو ريجيلون للإصابة.. بينما سيغيب من جانب فالنسيا الثنائي الهجومي دينيس تشيرشيف ورودريجو مورينو.

من المتوقع أن يدخل المدرب الضيف مارسيلينيو بالرسم التكتيكي 4-4-2 كالمعتاد، بينما سيعتمد سولاري على الرسم 4-3-3.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا مباشر اليوم والقناة الناقلة