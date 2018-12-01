رياضة | الاتحاد السكندري ينتظر 250 ألف دولار بسبب الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد السكندري ينتظر 250 ألف دولار بسبب الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر مسؤولو نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي الحصول على مبلغ 250 ألف دولار، من الاتحاد العربي لكرة القدم، عقب التأهل لدور الثمانية لكأس زايد أبطال العرب.

وتنص لوائح البطولة على حصول الفرق المتأهلة لدور الثمانية على مبلغ ربع مليون دولار كنوع من المكافأة.

وكان الاتحاد السكندري قد أطاح بالزمالك من دور الـ16 عقب التغلب عليه بالمباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة على ملعب بتروسبورت، بنتيجة 4_3 بركلات الترجيح.

ويستعد الفريق تحت قيادة حلمي طولان لمواجهة سموحة يوم 12 من الشهر الجاري ضمن منافسات دور الـ16 لكأس مصر.