رياضة | تسريبات تكشف الفائز بجائزة الكرة الذهبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسريبات تكشف الفائز بجائزة الكرة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحافية، اليوم السبت، النقاب عن اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية بالون دور، والتي ستمنحها مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب كرة قدم في الموسم الماضي الإثنين المقبل.

ورغم أن الإعلان الرسمي للفائز بالجائزة سيعلن خلال حفل ضخم بباريس الإثنين، إلا أن الموقع أكد أن الكرواتي لوكا مودريتش، هو الذي حاز على أعلى نسبة من الأصوات في سباق الكرة الذهبية.

وقال الموقع إن "البرتغالي كريستيانو رونالدو جاء في المركز الثاني، فيما جاء الفرنسي أنطوان غريزمان بالمركز الثالث، مع مفاجأة مثيرة للجدل تمثلت في غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي".