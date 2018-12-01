رياضة | يلا شوت Man United بث مباشر مانشستر يونايتد وساوثهامتون اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة مان يونايتد بث مباشر اليوم MATCH

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت Man United بث مباشر مانشستر يونايتد وساوثهامتون اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة مان يونايتد بث مباشر اليوم MATCH والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت Man United بث مباشر مانشستر يونايتد وساوثهامتون اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة مان يونايتد بث مباشر اليوم MATCH

يستضيف فريق ساوثهامتون مساء اليوم السبت على ملعب سانت ميريز في مدينة ساوثهامتون الواقعة في جنوب إنجلترا نظيره فريق مانشستر يونايتد في المباراة التي تأتي ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يلا شوت Man United بث مباشر مانشستر يونايتد وساوثهامتون اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة مان يونايتد بث مباشر اليوم MATCH

قبل هذا اللقاء بين الفريقين، يتواجد فريق مانشستر يونايتد في المركز السابع في سلم الترتيب برصيد 21 نقطة، فيما يتواجد فريق ساوثهامتون في المركز التاسع عشر قبل الأخير بثمانية نقاط، بفارق الأهداف فقط عن فريق فولهام صاحب المركز الاخير.

يلا شوت Man United بث مباشر مانشستر يونايتد وساوثهامتون اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة مان يونايتد بث مباشر اليوم MATCH

مانشستر يونايتد المنتشي بتأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال اوروبا بعد فترة عصيبة عاشها الفريق، يسعى للعودة بإنتصار مهم من سانت ميريز لكي يتقدم في الترتيب، فيما سيحاول فريق ساوثهامتون الخروج بنتيجة إيجابية من هذا اللقاء الصعب.

يلا شوت Man United بث مباشر مانشستر يونايتد وساوثهامتون اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة مان يونايتد بث مباشر اليوم MATCH

وستقام المباراة الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت السعودية وتركيا ولبنان والعراق واليمن والبحرين والكويت وقطر وجزر القمر , في حين سوف تقام المباراة الساعة 7:30 مساءً بتوقيت الأردن وسوريا وفلسطين والسودان وليبيا ومصر .

يلا شوت Man United بث مباشر مانشستر يونايتد وساوثهامتون اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة مان يونايتد بث مباشر اليوم MATCH

وستقام المباراة 6:30 بتوقيت كل من تونس والجزائر والمغرب , الساعة 5:30 بتوقيت موريتانيا وغرينيتش , 9:30 بتوقيت الإمارات وسلطة عمان , وستنقل على قناة ( بي إن سبورت 2 ) , وسيعلق عليها المعلق القدير ( يوسف سيف ).

يلا شوت Man United بث مباشر مانشستر يونايتد وساوثهامتون اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة مان يونايتد بث مباشر اليوم MATCH