رياضة | استبعاد كروس ومارسيلو من قائمة ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استبعاد كروس ومارسيلو من قائمة ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن سولاري، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة فالنسيا، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الليجا.

واستبعد سولاري الثنائي مارسيلو الظهير الإيسر للفريق وتوني كروس لاعب الوسط، دون الكشف عن الأسباب، بينما يغيب عن القائمة كاسيميرو، ناتشو، وخيسوس فاييخو بداعي الإصابة.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا، نافاس وكاسيا.

خط الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، أودريوزولا، ريجيلون وخافي سانشيز.

خط الوسط: مودريتش، فالفيردي، يورينتي، أسينسيو، إيسكو وسيبايوس.

خط الهجوم: ماريانو دياز، فينيسيوس جونيور، لوكاس فاسكيز، بيل وبنزيما.