ماركا: مودريتش يطير إلى باريس الاثنين المقبل لتسلم الكرة الذهبية

كتب - مروان عصام
كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الكرواتى لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد الإسبانى، يستعد للسفر إلى العاصمة الفرنسية "باريس" برفقة عائلته بعد غد، الاثنين، لتسلم جائزة "الكرة الذهبية" التى تمنح لأفضل لاعب فى العالم من جانب مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.
وقالت الصحيفة، إن لوكا مودريتش سيكون على موعد مع حصد جائزة جديدة بعد غد، الاثنين، بعدما فاز بجائزة أفضل لاعب فى بطولة كأس العالم التى أقيمت الصيف الماضى في روسيا، وكذلك حصوله على جائزة أفضل لاعب في أوروبا من الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، وحصوله على جائزة "ذا بيست" التى...
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