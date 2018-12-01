رياضة | يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

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يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

يشهد ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد في مساء اليوم السبت الموافق 1 ديسمبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق ريال مدريد ضيفه فريق فالنسيا، ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA



وتنطلق مباراة ريال مدريد وفالنسيا تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الأحد بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA



وسوف تكون مباراة ريال مدريد وفالنسيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق فالنسيا:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو.

خط الوسط: توني كروس / لوكا مودريتش / لوكاس فاسكيز / ماركو أسينسيو.

خط الهجوم: جاريث بيل / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

