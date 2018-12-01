رياضة | كريستيان جروس يتحدى رئيس الزمالك ويرفض قراره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستيان جروس يتحدى رئيس الزمالك ويرفض قراره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك عن قرار رئيس النادي بخصم شهر من راتبه.

وقرر جروس التعامل في الأمور المالية بما هو موجود في عقده الذي لا يتضمن أي بند متعلق بخصم شهر حال الخروج من البطولة العربية.

كان كريستيان جروس قد اعتذر لجماهير الزمالك بعد الخروج من البطولة العربية أمام الاتحاد السكندري لكن رئيس النادي قرر عقابه بخصم شهر من راتبه.