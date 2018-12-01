رياضة | كول كورة coolkora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث بث مباشر الان| اهم مباريات اليوم مباشر| الآن Man City

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كول كورة coolkora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث بث مباشر الان| اهم مباريات اليوم مباشر| الآن Man City

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث Manchester City vs Bournemouth في الدوري الانجليزي الممتاز ( بريميرليج ) 2018-2019 مباشرة اليوم علي قناة بي أن سبورت HD2 تعليق علي محمد علي , حيث يستضيف ملعب الاتحاد معقل السيتيزن فريق مانشستر سيتي في مدينة مانشستر بإنجلترا مباراة مانشستر سيتي صاحب الأرض والجمهور يستضيف بورنموث وعينه علي الثلاث نقاط لمواصلة الحفاظ علي صدارة البريميرليج لقاء قوي منتظر في افتتاح مباريات السبت وذلك ضمن مباريات الأسبوع الـ14 من منافسات الدوري الأنجليزي موسم 2018-2019 , المباراة ستقام في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة , مباراة مانشستر سيتي وبورنموث تقودها صافرة الحكم ستيوارت أتويل , حيث يفتتح فريق مانشستر سيتي مباريات اليوم الثاني ضمن الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي افتتحها أمس الجمعة وولفرهامبتون أمام كارديف سيتي، وذلك حينما يستضيف نظيره بورنموث ، في حين تستكمل الجولة اليوم وغداً الأحد.

كول كورة coolkora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث بث مباشر الان| اهم مباريات اليوم مباشر| الآن Man City



مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث اليوم

Watch Manchester City vs Bournemouth Live Today

ويدخل فريق مانشستر سيتي لقاء اليوم في المركز الأول متربعاً على قمة جدول الدوري الإنجليزي منفرداً، ورصيده خمس وثلاثين نقطة، متفوقاً على أقرب الملاحقين فريق ليفربول بفارق نقطتين فقط، حيث حقق السيتيزن خلال ثلاث عشرة جولة سابقة، أحد عشر انتصاراً وتعادلوا في مباراتين فقط. من جانبه، حقق فريق بورنموث الفوز خلال ست مباريات وتعادل في اثنتين وخسر خمس مواجهات خلال ثلاث عشرة جولة ماضية، مما مكنه من حصد عشرين نقطة في رصيده، يحتل بها المركز الثامن خلف فريق مانشستر يونايتد بفارق نقطة وحيدة، ومتساوياً مع ملاحقه واتفورد الذي يتأخر بفارق الأهداف فقط. وقد التقى كلا الفريقين خلال ست مباريات سابقة فطق، جاءت جميعها ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن تمكن بورنموث في التأهل للبريميرليج مسوم 2015/16، إلا أن فريق مانشستر سيتي تمكن من تحقيق الفوز خلال مباريات الذهاب والإياب جميعاً، على وخارج ملعبه، وبنتائج كبيرة، في حين تلقت شباكه هدفين فقط. ويسعى فريق مانشستر سيتي لمواصلة نغمة الانتصارات للمباراة السادسة على التوالي بالدوري الإنجليزي خاصة وأنه تمكن من حسم التأهل لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء القادم، ويسعى للحفاظ على صدارته للبريميرليج، والحفاظ على اللقب أيضاً، في حين يسعى الضيوف للحفاظ على النتائج الجيدة والمركز الرائع حتى الآن.

كول كورة coolkora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث بث مباشر الان| اهم مباريات اليوم مباشر| الآن Man City

