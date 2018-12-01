رياضة | الجبلاية تمنع "الرفاعي" من التحدث إعلاميًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبلاية تمنع "الرفاعي" من التحدث إعلاميًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوصى عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، دينا الرفاعي عضو الجبلاية، بعد الخروج والتحدث لوسائل الإعلام بالفترة الحالية.

وجاءت توصية أعضاء الجبلاية، بعد هجوم شيماء منصور الخاسرة لمقعد المرأة بالانتخابات التكميلية الأخيرة واتهامها للجنة المشرفة بالتزوير لصالح الرفاعي، بالإضافة إلى عدم امتلاك الرفاعي خبرة التحدث إعلاميًا.

وكانت دينا الرفاعي، فازت بمقعد المرأة بالانتخابات التكميلة الأخيرة، على حساب شيماء منصور، والتي أقيمت نهاية أكتوبر الماضي.