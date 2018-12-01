رياضة | دجلة يرفض رحيل خالد رضا في الشتاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دجلة يرفض رحيل خالد رضا في الشتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مجلس إدارة نادي وادي دجلة برئاسة ماجد سامي رحيل خالد رضا مدافع الفريق الأول لكرة القدم خلال الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وتقدم الإسماعيلي بعرض رسمي لإدارة الفريق الدجلاوي من أجل الحصول على خدمات اللاعب، إلا أن اليوناني جونياس تاكيس المدير الفني رفض الأمر وتمسك بوجوده خلال الموسم الجاري.

وكان أحد الوكلاء عرض تسويق اللاعب بالدوريات الأوروبية، خاصةً أنه يمتلك مقومات المدافع المتكامل، ما يؤهله للعب أفضل الأندية بالفترة المقبلة.