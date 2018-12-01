رياضة | "جروس" يمنح لاعبي الزمالك راحة 24 ساعة قبل مواجهة المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جروس" يمنح لاعبي الزمالك راحة 24 ساعة قبل مواجهة المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفنى، منح اللاعبين راحة من التدريبات غدا الأحد. ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الإثنين المقبل استعداداً لمواجهة المصري. ويواجه الزمالك فريق المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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