الزمالك يستأنف تدريباته اليوم بعد وداع البطولة العربية

قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس خوض الفارس الأربيض مرانه في الحادية عشرة والنصف صباح اليوم السبت على ملعب النادي.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدى في الدوري الممتاز المقررة إقامتها الخميس المقبل.

وودع الزمالك البطولة العربية بعد الخسارة أمام الاتحاد السكندري بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما امس بإياب دور الـ 16 وتأهل الفريق السكندري إلى دور الـ 8.

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