محمود البنا حكمًا لمواجهة بتروجيت والأهلي

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم محمود البنا لإدارة مباراة بتروجيت والأهلي المؤجلة من الأسبوع التاسع لدوري القسم الأول، والتي ستقام اليوم السبت.

ويعاون البنا كلا من يوسف البساطي وشهاب راشد، ومجدي خاطر حكما رابعا، وكل من محمد حسن ومحمد يوسف حكما خامسا.

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