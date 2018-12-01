6 فرق تلتحق بالمتأهلين لدور الـ 32 بالدوري الأوروبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لحق دينامو كييف الأوكراني بركب المتأهلين لدور الـ 32 ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه 1-0 على مضيفه أستانا الكازاخي أمس الأول في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) في المجموعة الـ 11 من مرحلة المجموعات، والتي شهدت أيضا فوز رين الفرنسي بالنتيجة نفسها على مضيفه يابلونك التشيكي.

وارتفع رصيد دينامو كييف إلى 11 نقطة، لينفرد بالصدارة بفارق 3 نقاط عن أستانا، فيما احتل رين الفرنسي المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وتذيل يابلونك الترتيب بنقطتين وودع رسميا.

وفي المجموعة السابعة، فاز رابيد فيينا النمساوي 2-1 على سبارتاك موسكو الروسي، وتعادل رينجرز الأسكتلندي مع ضيفه فياريال الإسباني 0-0.

واشتعل صراع التأهل عن تلك المجموعة بين الفرق الأربعة.

وفي المجموعة الثامنة، فاز آينتراخت فرانكفورت الألماني على أولمبيك مارسيليا الفرنسي 4 -0، وأبولون ليماسول القبرصي 2 -0 على لاتسيو الإيطالي.

ورفع فرانكفورت رصيده إلى 15 نقطة منفردا بالصدارة، وظل لاتسيو في المركز الثاني بتسع نقاط، علما أن الفريقين ضمنا التأهل.

وتأجل حسم تذكرتي التأهل عن المجموعة التاسعة للجولة الأخيرة، وذلك بعد تعادل مالمو السويدي مع ضيفه جينك البلجيكي 2- 2، وفوز بشكتاش التركي 3 - 2 على مضيفه ساريسبورج النرويجي.

وخسر إشبيلية الإسباني 0-1 أمام مضيفه ستاندار ليج البلجيكي في المجموعة العاشرة، والتي شهدت فوز كراسنودار الروسي 2 - 1 على ضيفه بلدية آكهيسار التركي.

وفاز تشيلسي الإنجليزي 4 -0 على باوك سالونيك اليوناني في المجموعة الـ 12، كما فاز باتي بوريسوف البيلاروسي 2 -0 على ضيفه فيدي المجري.

وارتفع رصيد تشيلسي الذي حسم تأهله إلى 15 نقطة في الصدارة، فيما احتل باتي بوريسوف وفيدي المركزين الثاني والثالث وتذيل باوك المجموعة بثلاث نقاط.

وفاز أرسنال الإنجليزي 3-0 صفر على فورسكلا الأوكراني في المجموعة الخامسة، فيما اكتسح سبورتنج لشبونة البرتغالي كارباكا آجدام الأذربيجاني 6-1.

واحتفظ أرسنال الذي ضمن الصعود منذ الجولة الماضية، بصدارته للمجموعة برصيد 13 نقطة، فيما احتل سبورتنج لشبونة المركز الثاني برصيد 10 نقاط، ليتأهل أيضا للدور المقبل.

واقترب ميلان الإيطالي من الصعود بفوزه 5-2 على ضيفه ديديلانجي اللوكسمبورجي في المجموعة السادسة التي شهدت تأهل ريال بيتيس الإسباني بانتصاره 1-0 على أولمبياكوس اليوناني.

وفي المجموعة الأولى، حقق آيك لارناكا القبرصي فوزا معنويا 2 - 1 على مضيفه زيوريخ السويسري، فيما تعادل بايرليفركوزن الألماني 1-1 مع ضيفه لودوجوريتس رازاجراد البلغاري.

وانفرد ليفركوزن بصدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة أمام زيوريخ، علما بأنهما ضمنا التأهل منذ الجولة الماضية.

وتأهل ريدبول سالزبورج النمساوي للدور المقبل بفوزه 1 -0 على ضيفه لايبزج الألماني في المجموعة الثانية، والتي شهدت فوز سيلتيك الأسكتلندي بالنتيجة ذاتها على مضيفه روزنبورج النرويجي.

وعزز ريدبول صدارته للمجموعة بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة، فيما ارتفع رصيد سيلتيك إلى 9 نقاط في المركز الثاني، وأصبح بحاجة إلى نقطة للصعود رسميا.

وتأهل زينيت سان بطرسبرج الروسي بفوزه 1-0 على ضيفه كوبنهاجن الدنماركي في المجموعة الثالثة، فيما تغلب بوردو الفرنسي 2 -0 على ضيفه سلافيا براغ التشيكي.

وحجز فناربخشه التركي بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الرابعة برفقة دينامو زغرب الكرواتي بعدما تعادل معه 0-0.