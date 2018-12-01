شكرا لقرائتكم خبر مارادونا يسخر من نقل المباراة إلى إسبانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بوينس أيرس

من جهته، انتقد نجم الكرة الأرجنتينية السابق دييجو ارماندو مارادونا، قرار اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» بإقامة مباراة العودة لنهائي بطولة كأس ليبرتادوريس في العاصمة الإسبانية مدريد. وقال مارادونا ساخرا في تصريحات نقلتها عنه صحيفة «لا ناسيون» الأرجنتينية أمس «لا تقولوا لي إن اليخاندرو دومينجيز (رئيس كونميبول) سيعلمنا كرة القدم أو إن كلاوديو تابيا (رئيس اتحاد الكرة الأرجنتيني) يمكنه التحدث عن الكرة».

وكان كونميبول قد قرر في وقت سابق معاقبة نادي ريفر بليت بحرمانه من لعب نهائي كأس ليبرتادوريس على ملعبه، على خلفية اعتداء جماهيره على لاعبي بوكا جوينورز السبت الماضي، مما تسبب في صدور قرار بتأجيل اللقاء. وقرر كونميبول إقامة المباراة على ملعب سانتياجو بيرنابيو، معقل نادي ريال مدريد الإسباني في التاسع من الشهر المقبل، وهو القرار الذي رفضه ريفر بليت وأعلن أنه سيستأنف ضده.