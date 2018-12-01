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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بورسعيد أعلن رئيس نادي المصري البورسعيدي سمير حلبية تعيين مصطفى يونس مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم، خلفا لميمي عبدالرازق الذي قدم استقالته. وقال حلبية في تصريحات تليفزيونية أمس إنه جرى تعيين مصطفى يونس مديرا فنيا للمصري، مع الموافقة على استمراره في عمله الإعلامي طالما أن ذلك لن يؤثر على عمله مع الفريق.



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