رومنيجه يدعم كوفاتش في قيادة البايرن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ ميونخ

أبدى الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم هاينز رومنيجه، ثقته ودعمه للمدير الفني للفريق نيكو كوفاتش بعد الفوز الأخير الذي حققه البايرن على بنفيكا البرتغالي 5 - 1 الثلاثاء الماضي، وحسم تأهله إلى دور الـ 16 بدوري الأبطال.

وسيكون كوفاتش مطالبا بوضع نهاية لسلسلة من 3 مباريات دون أي فوز لبايرن في الدوري الألماني، وذلك عندما يلتقي الفريق فيردر بريمن اليوم.

وقال رومنيجه في تصريحات تشرتها صحيفة «أبيند تسايتونج» أمس «أرى مدربا يكافح ومستعد لإجراء تغييرات، وعليه تغيير بعض الجوانب، نحن جميعا هنا في بايرن نتمنى مواصلة العمل لفترة طويلة مع نيكو كوفاتش».

وواجه كوفاتش الذي تولى تدريب بايرن ابتداء من الصيف الماضي قادما من آينتراخت فرانكفورت، انتقادات من جانب رئيس النادي، ولي هوينيس بعد أن أهدر الفريق تقدمه 3 - 1 وتعادل مع فورتونا دوسلدورف 3 - 3 مطلع هذا الأسبوع لتغيب الانتصارات عن بايرن في آخر 4 مباريات على ملعبه. ويحتل بايرن ميونخ، المتوج بلقب البوندسليجا في المواسم الستة الماضية، المركز الخامس في المسابقة بفارق 9 نقاط خلف بوروسيا دورتموند المتصدر.

وقال رومينيجه «إن ذلك ليس أمرا مقبولا، في النهاية يجب تحقيق النتائج المطلوبة، ولا يمكن القبول بإنهاء الموسم في المركز الخامس».