أخضر 16 عاما يستعد لمواجهة روسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة أكمل المنتخب السعودي تحت 16 عاما لكرة القدم استعداداته لمواجهة منتخب روسيا ضمن بطولة «سبورت شين» الدولية غدا والمقامة حاليا في إسبانيا، وذلك بأداء تدريبات يومية ركز خلالها الجهاز الفني على تفعيل دور الأطراف في بناء الهجمة مع المساندة الدفاعية والتحرك دون كرة. ويدخل المعسكر الحالي والمشاركة في البطولة الودية الدولية ضمن برنامج إعداد الأخضر للتصفيات الآسيوية.



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