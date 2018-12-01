شكرا لقرائتكم خبر 5 يناير أول ظهور لكرات الاتحاد الآسيوي الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس عن تصاميم الكرة الرسمية لبقية البطولات التي ينظمها على مستوى المنتخبات والأندية لعام 2019، وذلك بعد أن كشف النقاب عن الكرة الرسمية الخاصة بنهائيات كأس آسيا لكرة القدم 2019 في الإمارات.

وتشمل هذه البطولات دوري أبطال آسيا 2019، وكأس الاتحاد الآسيوي، وبطولة آسيا للكرة الشاطئية، وبطولات آسيا لكرة الصالات، وجميع المباريات الأخرى التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

صممت كرات 2019 خصيصا من قبل شركة (Molten Corporation)، المورد الرسمي لمباريات كرة القدم التي ينظمها الاتحاد القاري، بمظهر جديد

صمم حسب طراز Vantaggio 5000 الرائد في شركة مولتن. وستكون هذه الكرات أيضا متاحة للشراء من قبل عشاق كرة القدم في جميع أنحاء قارة

آسيا.

وستكون المباراة الأولى التي تشهد استخدام كرات (مولتن) في 5 يناير 2019، عندما تستضيف الإمارات جارتها البحرين في المباراة الافتتاحية لكأس آسيا 2019.

وفي إطار الاستعدادات لموسم 2019 المرتقب، أسدل الستار على نهائي دوري أبطال آسيا لعام 2018 في وقت سابق من هذا الشهر بتحطيم الرقم القياسي للسنة الثانية على التوالي، حيث حضر أكثر من 100 ألف مشجع في مدرجات ملعب أزادي في طهران، وذلك خلال مباراة الإياب بين فريقي بيرسيبوليس الإيراني وضيفه كاشيما أنتليرز الياباني.