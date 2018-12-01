تفاعل وحماس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - (هيئة الرياضة) حضور وحماس من المشاركين في فعالية اليوم العالمي للمشي، والتي نظمها الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية أمس في 25 مدينة على مدار ساعتين (من 4 إلى 6 مساء)، بمشاركة جميع الفئات من الرجال والنساء والأطفال، كجزء من البرنامج الدولي «TAFISA».



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