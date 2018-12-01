شكرا لقرائتكم خبر البلطان: نحتاج هدافا يخلصنا من مشكلة ضياع الفرص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان تغيير بعض الأسماء في الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، والاستعانة بلاعبين جدد، من بينهم رأس حربة هداف قادر على حل مشكلة ضياع الفرض التي عانى منها الفريق خلال المباريات السابقة.

كما انتقد البلطان عمل إدارة النادي السابقة على مستوى التعاقدات مع اللاعبين الأجانب في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ونقل موقع دوري بلس تصريحا للبلطان بعد نهاية مباراة الشباب والاتفاق أمس الأول في الجولة الـ11 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، والتي انتهت بالتعادل 2-2، وقال البلطان «الشباب يعاني من سوء اختيار اللاعبين الأجانب، من تعاقد مع اللاعبين الأجانب لم يحسن الاختيار ولا التوزيع، من المفترض أن يكون وضع الشباب أفضل مما هو عليه الآن».

وأضاف «كان من الضروري التعاقد مع مهاجم أجنبي بجوار ناصر الشمراني، الشمراني يقدم الآن ما يستطيع وعليه أن يرد على نفسه».

وعن ميركاتو الشباب في يناير المقبل قال البلطان «قررنا تغيير بعض الأسماء في الفريق، حددنا من الجهاز الفني أسماء اللاعبين المغادرين».

وأردف «لا نستطيع إضافة الكثير في الشتوية، نحتاج إلى رأس حربة هداف يخلصنا من مشكلة ضياع الفرص الواضحة».

وعن تجديد عقود بعض اللاعبين المحليين في الفريق قال البلطان «تركي العمار مستمر وسيجدد عقده، كما قدمنا عروضا لتجديد التعاقد مع عبدالله الخيبري وهتان باهبري وإذا توصلنا إلى اتفاق مناسب سنجدد لهما».