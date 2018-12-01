شكرا لقرائتكم علاء عبد العال يحدد احتياجات الداخلية الموسم القادم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخلية، احتياجات الفريق من الميركاتو الشتوي يناير المقبل، حيث يسعى الداخلية للتعاقد مع ما لا يقل عن 4 أو 5 لاعبين .



علاء عبد العال

وأكد عبد العال في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الداخلية يحتاج للتدعيم بحد أقصى في ثلاثة مراكز وهم مهاجم، لاعب وسط مهاجم، وظهير أيمن، وأضاف مدرب الداخلية أن الفريق سيسعى للبحث عن ضحايا الدكة في الأهلي أو الزمالك الراغبين في الحصول على فرصة حقيقية للمشاركة .



علاء عبد العال

ويخوض الداخلية مباراتين وديتين خلال الفترة المقبلة استعداداً لمواجهة النادي المصري، حيث تقام الودية الأولى اليوم أمام فريق حلوان، على أن تكون المباراة الثانية أمام بلبيس قبل أن يحصل الفريق على راحة سلبية لمدة 48 ساعة .



المدير الفنى للداخلية

يستعد فريق الداخلية، لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة الـ 17 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك في العاشر من ديسمبر المقبل.

ويحتل الداخلية المركز الـ 14 بمسابقة الدوري العام برصيد 16 نقطة، جمعها الفريق من 14 مباراة خاضها، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مثلهم، وتعرض للخسارة في 6 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو الداخلية 17 هدفاً واستقبلت شباك الفريق 19 آخر .