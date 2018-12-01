شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر محمد يوسف فى تشكيل الأهلي أمام بتروجت الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يشهد تشكيل الأهلي لمباراة بتروجت، المقرر لها السادسة مساء اليوم، السبت، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة للدورى، عدة تغييرات على تشكيل الفريق فى المباراة الماضية أمام المقاولون.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكوّن من: شريف إكرامى فى حراسة المرمى، وأمامه ثنائى خط الدفاع سعد سمير وأحمد علاء، وفى الوسط يلعب حسام عاشور مع هشام محمد، وفى الجبهة اليسرى سيلعب أيمن أشرف وفى اليُمنى كريم نيدفيد وثلاثى هجومى من وليد سليمان وإسلام محارب وناصر ماهر فيما يقود وليد آزارو خط الهجوم.

مباراة اليوم ستشهد مشاركة أكثر من لاعب غاب عن مباريات الفريق الماضية للإصابة، أمثال وليد آزارو، ومن الممكن أن تشهد أيضاً مشاركة عمرو السولية فى خط الوسط بدلاً من هشام محمد، وقد يلعب محمد هانى بدلاً من نيدفيد وفقاً لظروف المباراة.

محمد يوسف، المدير الفنى المؤقت، درس خلال الساعات الماضية أيضاً فكرة الدفع بأيمن أشرف فى الدفاع بجوار سعد سمير، على أن يلعب صبرى رحيل فى الجبهة اليُسرى، وهو ما سيتحدد خلال الساعات القليلة المقبلة.

كما استقر محمد يوسف على الدفع بإسلام محارب أساسياً في لقاء اليوم بدلاً من أحمد الشيخ بدأ مباراة المقاولون الأخيرة وخسرها الأهلي بهدف نظيف.

الأهلي يدخل مباراة اليوم فى المركز الأخير مؤقتاً برصيد 11 نقطة بعدما لعب 7 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما، وله 8 مباريات مؤجلة بخلاف مباراة الليلة، فيما يدخل بتروجت المباراة مُحتلاً المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.