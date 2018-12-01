شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يصل محافظة المنيا لتفقد المنشآت الرياضية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم السبت، إلى مقر ديوان عام محافظة المنيا، وكان فى استقباله اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، وبعض القيادات التنفيذية والشعبية، وأعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة، قبل بدء برنامج زيارته.

وعقد الوزير لقاءً بمقر الديوان العام للمحافظة مع أعضاء مجلس النواب لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة، خاصة إنشاء ملاعب بعدد من قرى ومدن محافظة المنيا.

ويتضمن برنامج الزيارة تفقد استاد المنيا الرياضي، ثم افتتاح ملعب بمركز شباب المدينة، وكذلك حمام السباحة بنادي أبو قرقاص، وكذا افتتاح ملعب مركز شباب سفاي، وافتتاح ملعب وحمام سباحة بمركز شباب ناصر ملاوي، علاوة على لقائه بعدد من شباب المحافظة خلال مؤتمر شبابي موسع.

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يذكر أن زيارة وزير الشباب والرياضة تأتي في إطار جولاته التفقدية بمحافظات الجمهورية والتي ضمت محافظات عده، لمتابعة سير العمل بالمنشآت الشبابية والرياضية، والتعرف على آخر المستجدات الخاصة بتطويرها ورفع كفاءتها، والعمل علي تفعيل دورها المجتمعي، وتعظيم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المنشآت للنشء والشباب.