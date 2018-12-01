شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: جروس جهز لاعبي الزمالك نفسيا للتعادل مع الاتحاد فخسر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إبراهيم سعيد، مدافع الأهلي والزمالك السابق، إن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأبيض، جهز لاعبيه للتعادل أمام الاتحاد، وهي النتيجة التي كانت كافية للتأهل به إلى دور الثمانية في البطولة العربية، فخسر اللقاء.

وأضاف «سعيد»، في تصريحات تليفزيونية: «عامل تشكيلة عاوز يخلي اللاعيبة تنزل تتعادل، المدرب هو الأساس، هو اللي بيقدر يديك الإيحاء انت نازل تكسب وللا لا، أولا اللاعيبة لم تتدرب على ركلات الجزاء، ومتوترين من أول المباراة، عكس نادي الاتحاد، حلمي طولان منح لاعبيه الروح قبل المباراة انهم يكسبوا، هي الروح أساس الفوز».