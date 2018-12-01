شكرا لقرائتكم وليد سليمان يحتفل بعيد ميلاده الـ34 اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل وليد سليمان صانع ألعاب النادي الأهلي، بعيد ميلاده رقم 34، حيث ولد حاوي القلعة الحمراء في الأول من ديسمبر عام 1984 في مركز بني مزار إحدي مراكز محافظة المنيا.

والتحق سليمان بمركز شباب بنى مزار ومنه إلى فريق الشباب في نادي حرس الحدود، وانضم وليد إلى نادي الجونة في موسم 2005 ، وتألق سليمان مع نادي الجونة وساعدهم في تصدر مجموعة الصعيد والتأهل إلى الملحق الأخير في الصعود إلى الدوري المصري الممتاز .

بعد تألق سليمان مع نادي الجونة، اقتنع المدرب مختار مختار أثناء وجوده على رأس الإدارة الفنية لفريق بتروجت بمهارات الحاوي ومن ثم انتقل سليمان إلى الفريق البترولي .

واحترف وليد سليمان في أهلي جدة خلال موسم 2009، ثم عاد إلى مصر عبر بوابات نادي إنبي قبل أن ينتقل للأهلي ليستمر معه حتى الآن.