شكرا لقرائتكم ميلان يسعى للتعاقد مع إبراهيموفيتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع إيفان جازيديس المدير التنفيذي الجديد لنادي ميلان التفاوض مع زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي وسيسك فابريجاس لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، كأولوية قصوى فى بداية مشواره مع العملاق الإيطالى.

وكان جازيديس قد وقع عقدا مع إدارة ميلان للقيام بمهام المدير التنفيذي بعدما تم تعيينه قادما من أرسنال الإنجليزي براتب سنوي يصل إلى 4 ملايين يورو، وسيدأ مهام عمله بشكل رسمي اليوم.



إيفان جازيديس

وأشارت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" إلى أن جازيديس سيعقد جلسة مع ملاك نادى ميلان يوم الأربعاء المقبل، لعرض خطة عمله خلال الفترة المقبلة والتى تبدأ بالتفاوض مع فابريجاس وإبراهيموفيتش لضمهما فى انتقالات يناير المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن المدير الجديد يمتاز بأعماله التسويقية المميزة حيث ضاعف عائدات أرسنال خلال الفترة التى قضاها فى لندن، وسيعمل خلال الفترة المقبلة على تجديد تعاقدات النادى مع الرعاة، والبحث عن شركة سيارات لرعاية الفريق، وذلك لتمويل الصفقات الجديدة.



ابراهيموفيتش

ويحتل ميلان المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة بفارق 15 نقطة عن يوفنتوس المتصدر.