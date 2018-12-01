نيولز يضرب باتروناتو بهدف فى الدوري الأرجنتيني

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جدة - عمرو شويل فاز نيولز أولد بويز، على ضيفه باتروناتو، بهدف نظيف في انطلاقة الجولة الـ14 من الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم. وجاء الهدف الوحيد في المباراة عبر هيكتور فيرتولي بالدقيقة 55، ليحقق نيولز أولد بويز انتصارا ثمينا في صراعه للبقاء بالدرجة الأولى.

ورفع الفائز رصيده إلى 15 نقطة محتلا المركز الـ17، أما باتروناتو فتجمد رصيده عند 9 نقاط في المرتبة قبل الأخيرة .

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