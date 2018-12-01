شكرا لقرائتكم مودريتش يستعد للسفر إلي باريس رفقة عائلته لاستلام جائزة الكرة الذهبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني يستعد للسفر إلى العاصمة الفرنسية "باريس" رفقة عائلته بعد غد الاثنين، لتسلم جائزة "الكرة الذهبية" التي تمنح لأفضل لاعب في العالم من جانب مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وقالت الصحيفة، أن لوكا مودريتش سيكون على موعد مع حصد جائزة جديدة بعد غد الاثنين، بعدما فاز بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم التي أقيمت الصيف الماضي في روسيا، كذلك حصوله على جائزة أفضل لاعب في أوروبا من الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "يويفا"، وحصوله على جائزة "ذا بيست" التي تمنح لأفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي "فيفا" بالعاصمة الإنجليزية "لندن".

وأضافت الصحيفة أن لوكا مودريتش سينهي سيطرة الثنائي كريستانو رونالدو وليونيل ميسي على جائزة "الكرة الذهبية" على مدار 10 سنوات.

وكانت شبكة "سكاي ايطاليا"، ذكرت في وقت سابق، أن لوكا مودريتش سيتربع على عرش لاعبي العالم لعام 2018، وأضافت الشبكة الإيطالية أن مودريتش سيحتل المركز الأول، يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو في حين سيحتل الفرنسي أنطوان جريزمان المركز الثالث، بينما سيغيب ليونيل ميسي عن قائمة الثلاثة الاوائل.

وتقوم مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية بإختيار قائمة من 173 صحفيًا من حول العالم، للتصويت على الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب فى العالم، دون تدخل من جانب المدربين أو أى استفتاءات جماهيرية.

ويختار كل صحفى أفضل 3 لاعبين من قائمة الـ30 المرشحين من وجهة نظره، ويحصل صاحب المركز الأول فى إختيار كل صحفى على 5 نقاط، الثانى 3 نقاط والثالث نقطة واحدة، ويتم ترتيب اللاعبين تنازليا بعد فرز أصوات جميع الصحفيين.

ويعتمد الصحفيون فى إختياراتهم على الألقاب الفردية والجماعية على مدار الموسم بجانب مهارة اللاعب وسلوكياته في الملعب، بالإضافة إلى مسيرة اللاعب.